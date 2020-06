Attualità AVIS e Movimento Forense insieme per la raccolta del sangue. Anche ad Avellino 17 giugno 2020

Il comunicato di AVIS e Movimento Forense:

“AVIS e Movimento Forense insieme per una iniziativa sociale che in questo particolare momento

assume una valenza ancora più significativa.

L’appuntamento ad Avellino è per il prossimo 24 giugno presso il Centro Trasfusionale di Via

Cristoforo Colombo n.22, a circa 500 m. dal Tribunale. Tutti coloro che vorranno compiere questo

piccolo grande gesto che è la donazione possono recarsi presso il Centro Trasfusionale dalle ore

8.30 alle ore 13.30, previa prenotazione al numero 3474815227. E’ necessario essere a digiuno o

aver assunto una leggera colazione senza latte e limitata ad un caffè, o un the, o un succo di frutta

con una fetta biscottata. I risultati delle analisi saranno recapitati gratuitamente presso il proprio

domicilio.

Grazie alla sinergia tra le SEZIONI AVIS cittadine dislocate sul territorio ed alcune sezioni

territoriali di MF è stato possibile organizzare una iniziativa sociale utile in questo periodo così

complicato per il Popolo Italiano e per la Giustizia Italiana, ferma e priva di risorse.

Il messaggio che vogliamo lanciare come Movimento Forense è semplice:

Nei momenti di crisi, di confusione, dobbiamo dare forza alle strutture di volontariato, quelle

spontanee e immediate, che rappresentano, sempre di più, l’unico anello di congiunzione tra il

cittadino e lo Stato.

Vogliamo dare forza ai corpi intermedi ed essere esempio!

Il senso di comunità è qualcosa che deve declinarsi nel quotidiano, altrimenti non ha senso la

continua indignazione. Quest’ultima, agli occhi di chi si impegna tutti i giorni, si trasforma in un

fastidioso lamento.

E’ possibile donare nei seguenti Fori:

Arezzo , Avellino , Avezzano , Bari , Castrovillari , Catania , Catanzaro , Crotone , Napoli , Napoli

Nord , Nocera Inferiore , Palermo , Pesaro , Reggio Calabria , Roma , Santa Maria Capua

Vetere , Taranto , Termini Imerese , Terni , Torino , Torre Annunziata , Venezia .

Per info sui luoghi e tempi della raccolta nei singoli Fori, consultare il

sito www.movimentoforense.it”