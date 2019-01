Attualità Avis, appello all’Irpinia per donare sangue: appuntamento ogni sabato del mese 7 gennaio 2019

L’Avis di Avellino fa appello alla sensibilità e alla generosità degli avellinesi per garantire la necessità di sacche ematiche all’Azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino, organizzando alcune raccolte sul territorio irpino.

Gli appuntamenti sono i giorni 12, 19 e 26 gennaio dalle ore 8:30 alle 13:45 presso la sede di via Colombo n.22 ad Avellino per le donazioni. Per info si può anche contattare il numero 0825461268, oppure scrivere alla pagina facebook Avis Avellino.

Ogni donazione può fare la differenza, i requisiti richiesti sono: età compresa tra 18 e i 65 (chiunque desideri donare dopo i 60 anni può essere accettato a discrezione del medico responsabile della selezione); peso non inferiore ai 50 kg; buono stato di salute e un adeguato stile di vita, ovvero nessun comportamento a rischio che possa compromettere la salute e quella del ricevente.

L’idoneità alla donazione viene stabilita mediante un colloquio personale e riservato, una valutazione clinica da parte di un medico e dopo aver effettuato gli esami di laboratorio (prima donazione differita) previsti per garantire la sicurezza del donatore e del ricevente. Ogni quanto si può donare? Le donne con ciclo regolare ogni 6 mesi mentre gli uomini ogni 3 mesi.

L’Avis ricorda infine che la donazione non solo rappresenta un importante gesto di solidarietà, ma è anche un’occasione per un controllo gratuito del proprio stato di salute, in quanto verranno rilasciate le analisi relative alla sua donazione.