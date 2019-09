Avellino-Virtus Francavilla, Trocini: “Abbiamo saputo soffrire”

Al termine di Avellino-Virtus Francavilla terminata 0-1, ha parlato il tecnico dei pugliesi Bruno Trocini: “Partita giocata bene da noi nel primo tempo, poi nella ripresa meno bene per merito dell’Avellino che ha spinto tanto però siamo stati bravi a difenderci. Poluzzi non ha fatto grandissime parate. Abbiamo sofferto un po’ ma ci sta ad Avellino, con tante assenze e a tre giorni dall’ultima gara”.

“Il nostro obiettivo è far bene, essere propositivi e con coraggio – ha spiegato Trocini – vogliamo lanciare altri ragazzi come fatto in passato. Proviamo ad arrivare più in alto possibile. La priorità resta la salvezza. Troppe espulsioni? Quella di oggi è stata diversa da quelle passate. Tiritiello ha commesso un fallo di ignoranza calcistica dopo uno scatto di 70 metri, è uno che non molla mai. L’Avellino? E’ partito in ritardo ma oggi ho visto una squadra organizzata. Può fare un buon campionato, a me è piaciuto”.