di Claudio De Vito. Da una parte la delusione, dall’altra l’entusiasmo. Avellino-Virtus Francavilla è una sfida agli antipodi dal punto di vista degli stati d’animo alla luce dell’ultima giornata di campionato: lupi beffati dal Bisceglie, salentini su di giri dopo l’affermazione di lusso sul Bari. Le energie mentali contano nel turno infrasettimanale che come al solito mette a dura prova la tenuta del fisico.

Ma i biancoverdi non vedono l’ora di scendere in campo per riscattare davanti al proprio pubblico lo scivolone di tre giorni fa. Giovanni Ignoffo dovrà fare a meno dei soliti Karic e Palmisano, che dovrebbero rivedere la luce in occasione del derby con la Cavese ma soltanto per la panchina. Gli uomini a disposizione del tecnico di Monreale pertanto sono sempre gli stessi. Non però gli interpreti da schierare nel 5-4-1 che dovrebbe assumere una connotazione maggiormente offensiva.

Il probabile inserimento di Alfageme sull’esterno infatti offrirebbe maggiore supporto, in aggiunta a quello assicurato da Micovschi, all’unica punta che dal 1′ dovrebbe tornare ad essere Albadoro. Stando così le cose, Rossetti si accentrerebbe accanto a Di Paolantonio in mezzo al campo. La novità più rumorosa però sarebbe quella relativa alla promozione di Tonti tra i pali con Zullo pronto a guidare la difesa davanti a lui per far rifiatare capitan Morero. Accanto a lui Njie scalpita per una maglia da titolare che contende a Illanes.

Tante assenze tra le file della Virtus Francavilla – scortata al Partenio da dieci tifosi – ancora priva dello squalificato Bovo e di ben cinque infortunati. Bruno Trocini però ritrova Nunzella, al rientro dalla squalifica, in ballottaggio con Sparandeo sulla corsia sinistra. Sul lato opposto invece Puntoriere insidia Albertini. Zenuni dovrebbe riprendersi il posto davanti alla linea difensiva confermata come il tandem offensivo da cinque gol Vazquez-Perez.

Avellino-Virtus Francavilla, le probabili formazioni

Avellino (5-4-1): Tonti; Celjak, Illanes, Zullo, Laezza, Parisi; Micovschi, Di Paolantonio, Rossetti, Alfageme; Albadoro.

A disp.: Abibi, Pizzella, Morero, Charpentier, Njie, De Marco, Falco, Carbonelli, Evangelista, Silvestri, Petrucci. All.: Ignoffo.

Indisponibili: Karic, Palmisano, Stojokovic.

Squalificati: nessuno.

Ballottaggi: Tonti-Abibi 55%-45%, Illanes-Njie 55%-45%, Zullo-Morero 60%-40%, Albadoro-Charpentier 55%-45%.

Virtus Francavilla (3-5-2): Poluzzi; Delvino, Tiritiello, Caporale; Albertini, Gigliotti, Zenuni, Mastropietro, Nunzella; Vazquez, Perez.

A disp.: Sottoriva, Costa, Carella, Marino, Sparandeo, Puntoriere, Marozzi, Calcagno, Miccoli. All.: Trocini.

Indisponibili: Baclet, Di Cosmo, Pambianchi, Pino, Tchetchoua.

Squalificati: Bovo.

Ballottaggi: Albertini-Puntoriere 55%-45%, Nunzella-Sparandeo 55%-45%

Arbitro: Feliciani di Teramo. Assistenti: Rinaldi e Yoshikawa di Roma 1.