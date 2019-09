Avellino-Virtus Francavilla, le pagelle di Irpinianews

di Claudio De Vito. L’Avellino si scopre all’improvviso a disagio in casa propria con la seconda sconfitta consecutiva maturata per mano della Virtus Francavilla. Biancoverdi senza idee contro un avversario organizzato che ha sfruttato al massimo il suo buon momento nel finale di primo tempo.

Si salvano in pochi nella squadra di Ignoffo che ha avuto il suo miglior interprete in Parisi, autore soprattutto di una prestazione difensiva di alto profilo e non sempre propositivo per via di un Albertini costantemente minaccioso. Non impeccabile Tonti che quasi fa rimpiangere Abibi. Celjak è la brutta copia del calciatore dello spezzone di gara di Pagani.

Micovschi è l’unico a provare la giocata illuminante ma è stanco e discontinuo. Rossetti nuovamente impalpabile e mai nel vivo dell’azione, Alfageme addirittura irritante per i tanti appoggi sbagliati. Di Paolantonio è imbrigliato in cabina di regia. Albadoro e Charpentier serviti poco e male ma anche apatici. Ignoffo stecca anche l’esame di riparazione: il suo Avellino si è improvvisamente sgonfiato.

Avellino-Virtus Francavilla 0-1, le pagelle

Marcatori: 39′ pt Perez.

Avellino (5-4-1): Tonti 5.5; Celjak 5 (40′ st De Marco sv), Illanes 5.5, Zullo 6 (1′ st Charpentier 5), Laezza 6, Parisi 6.5; Micovschi 5.5, Rossetti 5 (1′ st Silvestri 5), Di Paolantonio 5.5, Alfageme 4.5 (14′ st Carbonelli 5.5); Albadoro 5.5.

A disp.: Pizzella, Abibi, Morero, Njie, Falco, Evangelista, Petrucci. All.: Ignoffo 5.5.

Virtus Francavilla (3-5-2): Poluzzi 6; Calcagno 6.5 (26′ st Delvino 6.5), Tiritiello 5.5, Caporale 6.5; Albertini 6.5, Gigliotti 6.5, Marino 6.5 (18′ st Zenuni 6), Mastropietro 6, Nunzella 6.5; Perez 6.5 (37′ st Sparandeo sv), Vazquez 6.

A disp.: Sottoriva, Costa, Carella, Puntoriere, Marozzi, Miccoli. All.: Trocini 7.

Arbitro: Feliciani di Teramo 6.5. Assistenti: Rinaldi e Yoshikawa di Roma 1.

Note: espulso 37′ st Tiritiello per somma di ammonizioni, ammoniti 27′ pt Tiritiello per gioco scorretto, 2′ st Parisi, 2′ st Gigliotti, 6′ st Nunzella, 21′ st Silvestri, 43′ st Poluzzi per comportamento non regolamentare, spettatori paganti 735 (10 ospiti), abbonati 2.915, incasso 9.100, angoli 9-3, recuperi 1′ pt e 5′ st.