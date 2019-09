Avellino-Virtus Francavilla, Di Somma: “Una sofferenza annunciata”

di Claudio De Vito. Al termine di Avellino-Virtus Francavilla terminata 0-1, ha parlato il direttore sportivo biancoverde Salvatore Di Somma: “Ho preferito lasciare tranquilli i ragazzi che sono tristi e amareggiati e venire io a metterci la faccia. La responsabilità è mia, la squadra l’ho costruita io. Ci siamo un po’ illusi dopo tre vittorie, ora siamo tornati sulla terra. Sapevamo che avremmo sofferto, io per primo. L’obiettivo rimane la salvezza, dispiace molto per la tifoseria”.

“Non ho rimpianti sul mio operato – ha proseguito Di Somma – abbiamo incontrato tantissime difficoltà, avrei potuto prendere qualche altro attaccante ma sono sorte delle problematiche e quindi non è stato possibile. Abbiamo sfruttato l’occasione Charpentier. Per ora gli attaccanti sono questi, bisogna dargli fiducia sperando che ci risolvano i problemi. Dovrebbero essere più cattivi e abili nel finalizzare la mole di gioco della squadra. Non ne prenderemo altri perché in giro non ce ne sono. Prendere uno svincolato ad ottobre significa averlo in forma dopo un paio di mesi. Gli svincolati esteri? Rischiamo di prendere dei bidoni, meglio rimanere così”.

“Per il futuro resto fiducioso – ha concluso il ds dei lupi – aspettiamo gennaio per rinforzare la squadra. Situazioni di grande difficoltà non ne vedo, lo dico con grande serenità. Se dovessi rendermi conto dell’esistenza di problemi, sarei il primo a dire ciò che penso”.