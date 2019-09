Avellino Calcio Avellino-Virtus Francavilla, turnover in vista: i convocati di Ignoffo 24 settembre 2019

di Claudio De Vito. Consueta rifinitura blindata per l’Avellino che domani alle 18.30 ospiterà la Virtus Francavilla. Per il turno infrasettimanale, Giovanni Ignoffo dovrà fare a meno ancora una volta dei lungodegenti Nermin Karic e Luca Palmisano, oltre che di Dennis Stojkovic ancora bloccato dall’iter burocratico Fifa per il tesseramento dei minori.

Il tecnico biancoverde cambierà qualcosa nello schieramento iniziale a partire dai pali dove Alessandro Tonti dovrebbe avere una chance in luogo di Alessio Abibi, in odore di castigo dopo l’episodio di domenica che ha spianato la strada al blitz del Bisceglie. In difesa spazio a Walter Zullo per Santiago Morero, mentre Fallou Njie insidia Julian Illanes per una maglia da titolare.

In mediana Matteo Rossetti dovrebbe tornare al centro favorendo l’inserimento di Luis Maria Alfageme sull’esterno. Sarebbe così l’italo-argentino, insieme a Claudiu Micovschi, a supportare l’unica punta Diego Albadoro in attacco. Meno di quattromila invece i tifosi che supporteranno i lupi dagli spalti.

La probabile formazione dell’Avellino (5-4-1): Tonti; Celjak, Illanes, Zullo, Laezza, Parisi; Micovschi, Di Paolantonio, Rossetti, Alfageme; Albadoro.

La lista dei 22 convocati per la sfida con la Virtus Francavilla:

Portieri: Abibi, Pizzella, Tonti.

Difensori: Celjak, Illanes, Laezza, Morero, Njie, Parisi, Petrucci, Zullo.

Centrocampisti: Carbonelli, De Marco, Di Paolantonio, Evangelista, Falco, Micovschi, Rossetti, Silvestri.

Attaccanti: Albadoro, Alfageme, Charpentier.