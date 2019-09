Avellino Calcio Avellino-Virtus Francavilla, ecco come sta andando la prevendita 25 settembre 2019

di Claudio De Vito. Si avvicina l’ora X per i tifosi dell’Avellino chiamati nuovamente a raccolta al Partenio-Lombardi per il match contro la Virtus Francavilla in programma alle 18.30. Il k.o. interno patito domenica con il Bisceglie e il turno infrasettimanale hanno raffreddato leggermente l’entusiasmo della tifoseria che in ogni caso non farà mancare il proprio apporto alla formazione di Giovanni Ignoffo.

A mezzogiorno il dato parziale della prevendita è di circa 600 biglietti venduti, compresi i 10 del settore ospiti, da sommare ai poco più di 2.900 abbonamenti staccati. Si dovrebbero raggiungere le 4mila presenze a ridosso del fischio d’inizio, a patto che – come accaduto domenica – non si registrino disagi alla biglietteria dello stadio. E’ consigliabile presentarsi in anticipo al botteghino così da non creare la calca causata dalla procedura per l’emissione del biglietto nominativo.