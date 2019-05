Politica Avellino verso il voto. Iannace in sostegno di Cipriano: “Persona giusta per la città” 18 maggio 2019

Al tavolo Avellino Capoluogo d’Irpinia, organizzato dal Pd per il candidato sindaco Luca Cipriano questa mattina al Circolo della Stampa di Avellino, anche il consigliere regionale Carlo Iannace. Luca Cipriano ha sottolineato l’importanza dei contatti con la regione Campania e con l’Europa, per intercettare i fondi disponibili in particolare per sviluppare le attività culturali della città.

“Luca Cipriano è la persona giusta per questa città – ha dichiarato Iannace -. Rappresenta una fascia di persone che hanno voglia di fare qualcosa. È circondato da tantissimi ragazzi che vogliono impegnarsi e non è facile trovare tanto entusiasmo per la politica da parte dei giovani. Associazioni e mondo del volontariato possono contribuire alla realizzazione dei punti principali del programma, perché non deve assolutamente mancare il contatto con la popolazione. E Cipriano lo sta facendo bene, la sua presenza è molto forte in tutte le realtà della città”.

“Bisogna continuare con questo tipo di entusiasmo – ha aggiunto il consigliere -, dobbiamo rimanere compatti e l’impegno regionale sicuramente non mancherà. Noi ci siamo e speriamo che la popolazione di Avellino comprenda questo cambiamento, questo modo di vedere la politica partecipata che Cipriano rappresenta nel migliore dei modi”.