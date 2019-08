Avellino, truffatore inseguito dalla vittima cade e si frattura una gamba

di Andrea Fantucchio

Una truffa finita male. Il truffatore, inseguito da un anziano, è caduto dalle scale e si è fratturato un femore. E’ accaduto oggi pomeriggio ad Avellino, in Contrada Sant’Eustachio. A finire in ospedale un 21enne del napoletano. Il complice è scappato a bordo di una Citroen bianca.

Gli agenti della sezione volante della Questura di Avellino, diretta dal vicequestore Elio Iannuzzi, sono sulle sue tracce. I due truffatori avevano preso di mira una coppia di anziani. Volevano rifilare un pacco, con niente all’interno, in cambio di 1500 euro. Ma la truffa non è andata a buon fine. Anzi, come detto, ha avuto pure un epilogo inatteso per il 21enne.

L’ambulanza lo ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Avellino. Indagini in corso per capire se i due sospettati abbiano già provato truffe simili in città.