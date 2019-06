Avellino Avellino, tornano le visite di prevenzione gratuite: ecco quando 12 giugno 2019

Prevenzione, è questa la parola d’ordine intorno alla quale ruoteranno le manifestazioni organizzate, presso i propri locali, dalla parrocchia San Francesco D’Assisi di via Fontanatetta ad Avellino in collaborazione con le Associazioni “Le mani sui cuori” del presidente Franco Russo e “ANSPI” Comitato zonale di Avellino che si terranno nelle giornate del 23, del 29 e del 30 giugno prossimi.

Domenica 23 giugno 2019 si parte alle ore 9:30 con le visite cardiologiche dei dottori Gennaro Bellizzi e Carmine Piscopo, viste pneumologiche del dottore Giuseppe Bianchino e le visite fisiatriche (indirizzate alla diagnosi di scoliosi nei ragazzi da 10 anni di età a salire) del dott. Franco Russo.

Le visite termineranno alle ore 13 per riprendere alle 16 e proseguire fino alle 20.

Nel pomeriggio si ricomincia con le visite pneumologiche del dottore Michele Mastroberadino, visite otorinolaringoiatriche del dottore Pasquale Capriglione, visite endocrinologiche del dottore Luigi Ametrano, visite urologiche del dottore Carmine Pacifico e visite fisiatriche del dott. Franco Russo.

Sabato 29 giugno 2019, dalle ore 9:30 alle ore 13, ci saranno le visite dermatologiche della dottoressa Stefania Di Cicilia e le visite urologiche del dottore Gennaro Iapicca.

Domenica 30 giugno 2019, si parte alle ore 9:30 con le visite cardiologiche del dott. Raffaele Piscopo, allergologiche dei dottori Francesco Gaeta e Antonio Papa, le visite urologiche a cura del dottore Mario Di Martino, quelle odontoiatriche dei dottori Noemi De Simone ed Egidio Guerra e le visite fisiatriche (indirizzate alla diagnosi di scoliosi nei ragazzi da 10 anni di età a salire) del dott. Franco Russo. Le visite termineranno alle ore 13 per riprendere alle 16 e proseguire fino alle 20.

Nel pomeriggio toccherà di nuovo al cardiologo dott. Giuseppe Rosato ed al fisiatra dott. Franco Russo. Durante la mattinata del 23 e 30 giugno 2019, sarà effettuata anche la misurazione della Pressione Arteriosa e sarà offerto un aiuto infermieristico per l’autocontrollo su sangue capillare di glicemia, colesterolemia e trigliceridemia.

Oltre queste visite appena descritte, saranno effettuate, in luoghi e date diverse da quelle sopra indicate, anche altre visite specialistiche (visite oculistiche a cura del dott. Salvatore Coppola, visite otorinolaringoiatriche a cura del dott. Nicola Bianco, visite ginecologiche e PAP TEST a cura della dottoressa Luciana Casarella coadiuvata dall’ostetrica Michela Giglifiore e anche esami ecocolordoppler dei T.S.A. da parte del dott. Michele Capozzi).

Per prenotare le visite specialistiche sopra indicate, occorre telefonare, tra le ore 19 e le ore 21 alle persone indicate nella locandina che si allega al presente comunicato. Esclusivamente per informazioni generali ma non per prenotazioni si può telefonare, dalle ore 19 alle ore 21, al numero 3938783019 (Signor Fortunato De Marco).