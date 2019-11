Avellino Calcio Avellino-Ternana, lo stadio Partenio ha rischiato la chiusura 26 novembre 2019

di Claudio De Vito. I timori c’erano tutti e sono stati confermati. Per fortuna però che il rischio almeno è stato scongiurato. Stiamo parlando della chiusura al pubblico del Partenio-Lombardi in occasione dell’incontro di domani sera fra l’Avellino e la Ternana. Eventualità che avrebbe preso corpo durante la riunione della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo programmata per questa mattina, ma che è saltata.

Alla base del suo mancato svolgimento ci sarebbe un vizio di forma nelle convocazioni dei vari membri. In agenda c’era un tavolo in Prefettura e, a seguire, un sopralluogo allo stadio dove sono tante le criticità emerse dalla Pec inviata la settimana scorsa dall’Unione Sportiva Avellino al Comune. Criticità che restano e vanno risolte per rispettare standard di sicurezza che non escludono restrizioni alla capienza – già di poco superiore ai 7mila posti – per il futuro, a partire dal successivo match casalingo con la Sicula Leonzio in programma l’8 dicembre.

In tal senso società e amministrazione proveranno ad intavolare un discorso concreto finalizzato all’individuazione di costi e competenze per i lavori da effettuare. Gli interventi prioritari sarebbero quelli relativi ai tornelli, alcuni malfuzionanti e non agganciati al server per la registrazione degli ingressi nell’impianto sportivo. Ma questa è soltanto una delle 23 problematiche venute fuori. Senza dimenticare il debito di 76mila euro maturato dall’Avellino per il fitto della struttura di contrada Zoccolari.

Prevendita, la società abbassa i prezzi. Scongiurata la chiusura è pronta a scattare la prevendita per la gara di coppa. I settori aperti saranno soltanto Curva Sud e Tribuna Montevergine, oltre ovviamente al Settore Ospiti per i tifosi della Ternana per i quali il costo del biglietto è di 5 euro. Stesso prezzo fissato per la curva, mentre si pagherà 10 euro per la Montevergine Laterale, 15 per la Centrale e 25 per la Vip. Botteghino aperto dalle 16 di oggi.