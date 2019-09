Avellino-Teramo, le pagelle di Irpinianews

di Claudio De Vito. Talento, tenacia ed un pizzico di spavalderia nel 2-0 dell’Avellino ai danni del Teramo. Opportunista Micovschi, chirurgico con il destro Karic: i gemelli del gol di casa Genoa fanno volare i lupi. Tra i pali Abibi si disimpegna con sicurezza e ipnotizza Cianci nel primo tempo. Poche sbavature in difesa: Laezza è una garanzia anche sulla fascia. Di Paolantonio è un direttore d’orchestra. Rossetti sempre nel vivo come dimostra l’assist per Micovschi. Ignoffo continua a godere con i suoi ragazzi terribili: anche questa volta si è reso autore di un capolavoro tattico con una sola punta a disposizione.

Avellino-Teramo 2-0, le pagelle.

Marcatori: 29′ pt Micovschi, 30′ st Karic.

Avellino (5-4-1): Abibi 6.5; Laezza 6.5, Zullo 6.5, Morero 6.5, Illanes 6 (25′ st Karic 7), Parisi 6.5; Micovschi 7, De Marco 6 (13′ st Silvestri 6), Di Paolantonio 7, Rossetti 7 (46′ st Palmisano sv); Albadoro 6.

A disp.: Tonti, Pizzella, Celjak, Njie, Falco, Carbonelli, Petrucci. All.: Ignoffo 7.

Teramo (4-3-1-2): Tomei 6.5; Cancellotti 5.5, Cristini 6, Piacentini 6, Di Matteo 5.5 (26′ st Tentardini 6); Santoro 5.5 (1′ st Lasik 6), Arrigoni 5.5 (33′ st Ilari sv), Bombagi 6 (25′ st Cappa 5.5); Mungo 5 (1′ st Martignago 5.5); Cianci 4, Magnaghi 5.

A disp.: Valentini, Florio, Iotti, Birligea, Viero. All.: Tedino 5.5.

Arbitro: Bitonti di Bologna 6. Assistenti: Massara di Reggio Calabria e Terenzio di Cosenza.

Note: paganti 1.618, abbonati 2820, incasso 19.471, espulso 31′ pt Cianci per comportamento non regolamentare, ammoniti 13′ pt Bombagi, 21′ pt Piacentini per gioco scorretto, angoli 4-2; recuperi 1′ pt e 3′ st.