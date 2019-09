Avellino Calcio Avellino-Teramo, Lasik: “Infortunio alle spalle, io vicino a tornare” 8 settembre 2019

Al termine di Avellino-Teramo terminata 2-0, ha parlato il centrocampista biancorosso ed ex di turno Richard Lasik: “Ero carico, ci tenevo a giocare davanti ai tifosi che mi hanno supportato in un momento non bello della mia carriera. L’Avellino? E’ un’ottima squadra con dei giovani di valore. Di Paolantonio è un calciatore importante che fa la differenza a centrocampo”.

“Il problema del Teramo è il gol – ha aggiunto lo slovacco – il rosso ha cambiato le cose. Noi arriviamo sotto porta ma non riusciamo a segnare. Siamo una squadra nuova, ci vuole un po’ di tempo per ottenere risultati che però pian piano arriveranno. L’infortunio? Non so come ho fatto ma l’ho superato, non sono al top ma mi sento sempre meglio. In estate c’è stata la possibilità di tornare ad Avellino. Il Teramo però è stato più pronto. Nelle condizioni in cui ero l’offerta del Teramo è stata più importante”.