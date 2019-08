Avellino Avellino Summer Fest, Luongo: “In 60mila nei primi 18 giorni: una rivoluzione”. E gli eventi non finiscono qui 19 agosto 2019

“Le emozioni che mi sta regalando l’Avellino Summer Fest sono indescrivibili”. Così commenta su facebook l’Assessore a Politiche Giovanili, Eventi e Patrimonio Stefano Luongo.

“Ho lavorato tanto in questo mese, insieme a tanti compagni di viaggio, per trasformare radicalmente la nostra città: renderla viva, attrattiva e soprattutto vissuta felicemente da molte persone – continua l’esponente di Giunta – Se non siamo noi i primi a crederci in questa sfida, non potremmo mai ambire a traguardi più importanti. Sessantamila e più presenze nei primi 18 giorni in città sono una rivoluzione. In così poco tempo ho fatto il possibile e questo è solo il punto di partenza”.