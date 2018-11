Avellino Calcio Avellino, un sudamericano per Graziani alla ripresa degli allenamenti 27 novembre 2018

di Claudio De Vito – Un nuovo baby in prova per l’Avellino che continua a lavorare sul mercato alla ricerca dei giusti tasselli under. Così dopo il difensore classe ‘99 Adriano Esposito di proprietà del Pro Piacenza, si è aggregato in prova Fabrizio Conci Cardozo, fantasista italo-argentino svincolato del ‘98.

Il giovane sudamericano ha svolto l’allenamento pomeridiano agli ordini di Archimede Graziani che come al solito ne valuterà in maniera approfondita la funzionalità ai suoi piani tecnico-tattici. Conci Cardozo, nato a Cordoba ma di origini italiane, è stato già in prova al Genoa, allo Spezia e alla Virtus Entella senza tuttavia convincere nessuno in Liguria.

L’ex Atletico Belgrano è un attaccante esterno di destra capace di utilizzare indistintamente entrambi i piedi. Ha giocato anche la Viareggio Cup facendosi apprezzar con il suo club argentino in Italia, dove ora è alla ricerca di un club che gli dia fiducia. Per caratteristiche rappresenterebbe l’alternativa ad Alessio Tribuzzi.

Seduta atletica e partitella per lui insieme ai suoi nuovi potenziali compagni di squadra. Lavoro differenziato invece per Filippo Capitanio (reduce da un affaticamento), Kelvin Matute (gestione), Rocco Patrignani (elongazione) e Francesco Buono (edema osseo alla caviglia). Ai box Santiago Morero. In permesso Niccolò Dondoni, a Milano per un esame universitario.

