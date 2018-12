Avellino Calcio Avellino, fioccano le squalifiche: ecco la stangata del giudice sportivo 19 dicembre 2018

di Claudio De Vito – Com’era prevedibile il giudice sportivo ha usato la mano pesante nei confronti dell’Avellino, che domenica a Sassari ha rimediato due espulsioni ed un giallo per un totale di tre calciatori squalificati in vista della seconda esterna sarda con il Budoni.

Appiedato fino al 31 gennaio prossimo Antonio Pizzella “per avere, a gioco fermo, spintonato con violenza un raccattapalle per prendergli il pallone dalle mani, facendolo cadere a terra. Tale condotta determinava un trauma all’altezza dello sterno del ragazzo, tanto da rendere necessario il trasporto presso il locale pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Sanzione così determinata in ragione della pausa per le festività Natalizie, nonché delle conseguenze fisiche provocate e del gesto posto in essere ai danni di un minore, in palese spregio dei principi di non violenza, probità e correttezza di cui all’art.1 del CGS e agli artt.2 e 5 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI” è la motivazione del giudice sportivo.

Tre turni comminati invece ad Alessio Tribuzzi “per avere, a gioco fermo, avvicinato un calciatore avversario e tentato di colpirlo con una testata” in riferimento all’episodio che ha visto coinvolto l’avversario Lauria. Pronto in entrambi i casi il ricorso da parte del club biancoverde contro un provvedimento (nel caso Tribuzzi) ritenuto eccessivo alla luce del mancato contatto tra i due calciatori in questione. E in più il tentativo di testata rilevato dall’arbitro Munerati di Rovigo appare di difficile definizione. Una giornata infine per Santiago Morero ammonito per la quinta volta al “Vanni Sanna”.

L’orientamento della Calcio Avellino, supportato dalla casistica in materia, sarebbe quello di considerare i tre squalificati disponibili per la partita di oggi contro il Budoni in virtù del comunicato tardivo del giudice sportivo. Secondo la linea societaria infatti le squalifiche dovrebbero scattare per la partita successiva con il Latina. Se anche soltanto uno dei tre dovesse essere schierato da Giovanni Bucaro, automaticamente il Budoni ricorrerebbe per ottenere il 3-0 a tavolino (naturalmente in caso di mancata vittoria dei padroni di casa). Per scontare il turno di squalifica non bisogna entrare nella distinta ufficiale di gara.

Ferdinando Sforzini e Matteo Gerbaudo infine hanno rimediato la quarta ammonizione stagionale raggiungendo Kelvin Matute in diffida.