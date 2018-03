Cronaca Primo Piano Sperona la Gazzella dei Carabinieri per sfuggire al posto di blocco: nascondeva contanti e una pistola 28 marzo 2018

Ha speronato con la sua Fiat Punto l’auto dei Carabinieri pur di sottrarsi ai controlli. All’“Alt” intimato dai militari, che in nottata avevano predisposto un’attività di controllo contro i furti, il giovane ha proseguito la marcia, speronando la Gazzella e tentando la fuga.

Da lì è partito un inseguimento per le vie di Avellino che si è concluso in Contrada Sant’Eustacchio, dove il ventenne è stato raggiunto e bloccato dalle forze dell’ordine. Perquisito, il malvivente è stato trovato in possesso di vari arnesi atti allo scasso, di un coltellino, di un proiettile di pistola nonché di 260 euro in contanti e di un borsellino contenente residui di sostanza stupefacente di tipo cocaina.

Il tutto sottoposto a sequestro insieme all’autovettura.

Condotto in Caserma, il giovane, originario dell’hinterland nolano, è stato tratto in arresto e trattenuto nelle camere di sicurezza per resistenza aggravata, danneggiamento aggravato nonché reati in materia di armi e stupefacenti.

Successivamente, i militari sono riusciti a rinvenire, nell’erba a bordo strada, una pistola caricata con due proiettili dello stesso calibro di quello rinvenuto sul sedile dell’autovettura.