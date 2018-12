Avellino Calcio Avellino, sorpresa in campo per Bucaro: ecco il primo acquisto 6 dicembre 2018

di Claudio De Vito – Sorpresa in campo questo pomeriggio per Giovanni Bucaro che potrà contare un elemento di spessore per la categoria. Si tratta di Franco Da Dalt, classe ’87 ex Vibonese da considerare il primo colpo di mercato della sessione di dicembre.

L’argentino ha salutato il Campobasso con cui ha militato nella prima parte di stagione. La Turris era pronta ad abbracciarlo ma nelle ultime ore si è registrato il blitz del club biancoverde pronto a metterlo sotto contratto in via ufficiale non appena avrà completato l’iter burocratico per il tesseramento.

Da Dalt è un calciatore polivalente capace di ricoprire sia il ruolo di mezzala che di esterno a centrocampo, ma soprattutto quello di esterno d’attacco nel tridente che il nuovo tecnico dei lupi varerà all’interno del 4-3-3.