Avellino Calcio Avellino verso la Sicula Leonzio con i cerotti: il report dall’infermeria 3 dicembre 2019

L’Avellino ha ripreso nel pomeriggio gli allenamenti in vista della prossima sfida contro la Sicula Leonzio guidata dall’ex Giovanni Bucaro.

Seduta differenziata per Luis Maria Alfageme, che ha avvertito un fastidio all’inguine durante la gara con la Viterbese, e Vedran Celjak, che continua il percorso di reinserimento dopo lo stop dovuto alla contrattura del quadricipite della gamba destra. Terapie per Luca Palmisano, alle prese con un fastidio nella zona pubica.

Il difensore Giuliano Laezza è stato invece operato ieri dal prof. Domenico Napolitano presso l’UOC di Otorinolaringoiatria dell’AORN “Cardarelli” di Napoli. Al giocatore è stata ridotta la frattura del setto nasale: i tempi di recupero sono stimati in 15-20 giorni. Per lui sarà tuttavia possibile l’attività agonistica previo l’uso di un’apposita maschera protettiva.

Il responsabile sanitario dell’Us Avellino, prof. Gennaro Esposito, ha inoltre sottoposto a controlli i difensori Santiago Morero e Walter Zullo. Per il capitano, vittima di un forte trauma contusivo del vasto mediale con ematoma in regione mediale del muscolo quadricipite sinistro, sono previste 48 ore di riposo a cui seguiranno terapie mediche. I tempi di recupero verranno valutati successivamente.

Walter Zullo è stato sottoposto ad ecografia che ha evidenziato un’elongazione di 4 millimetri del bicipite femorale mediale destro. Il difensore effettuerà percorso riabilitativo fisioterapico specifico. Potrebbe rientrare direttamente dopo la sosta.

E’ in via di riassorbimento infine l’ematoma, seguito a trauma contusivo, che aveva interessato il quadricipite destro del centrocampista Duilio Evangelista in uno scontro di gioco. I Lupi torneranno in campo domani per una doppia seduta. Giovedì invece è in programma un test contro i dilettanti dell’Atletico Castelfranco, formazione di Prima Categoria.