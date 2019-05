In Evidenza Politica Primo Piano “Avellino si indigni contro De Luca, d’altronde lo capisco: ormai è al capolinea”. Attacchi al Ministro, Gubitosa contro il Governatore 20 maggio 2019

Renato Spiniello – “Vincenzo De Luca sta dicendo che il Ministro della Salute Giulia Grillo non doveva vedere i nostri ospedali? Un po’ lo capisco, è nel panico, vive nell’ansia e sa che ormai è arrivato al capolinea, visto che a breve non sarà neanche più Governatore. Non capisco però i candidati a sindaco di Avellino e gli altri candidati al Consiglio Comunale che, criticando la visita del Ministro, vanno praticamente contro i loro stessi interessi”.

All’indomani della doppia visita del numero uno del Dicastero della Salute agli ospedali “Moscati” e “Frangipane”, che il Presidente della Giunta Regionale ha definito come delle “passerelle elettorali”, è il deputato irpino Michele Gubitosa a difendere l’esponente di Governo. “Avellino si deve indignare contro De Luca e le sue parole – attacca il parlamentare del M5s – Un Ministro della Salute ha tutto il diritto di poter fare verifiche e parlare con i medici di reparto di un ospedale. Incredibile ritrovarsi a dover proteggere l’attenzione che i Ministri, e ne verranno quattro in tutto in questa settimana, hanno avuto per la nostra Irpinia.

Altro che passerella – continua Gubitosa – il Ministro ha annunciato che è stato sbloccato un miliardo di euro per per il recupero degli edifici sanitari, tra questi potrebbe esserci anche l’ex Moscati di Viale Italia, mai riqualificato perché nessuno ha presentato progetti per farlo”.

Gli attacchi del parlamentare sono rivolti anche ai candidati a sindaco di Avellino: “Anche se sono avversari del Movimento 5 Stelle, dovrebbero essere contenti della vicinanza del Governo alla città. Davanti a queste situazioni resto allibito, mai mi abituerò alle dinamiche del voler far voti. Ai candidati a sindaco ricordo che attaccare il M5s significa attaccare i cittadini”.

Infine un passaggio sul Pronto Soccorso del Moscati: “Solo io in quest’ultimo anno da parlamentare ho ricevuto decine e decine di richiami dei cittadini che chiedevano di fare qualcosa per quel reparto in quanto non funzionante. Ora De Luca si lamenta perché il Ministro è entrato proprio lì? Ma scusate cosa dovevamo far vedere al Ministro, le cose funzionanti o quelle che non vanno? Non era assolutamente una passerella, noi gli dovevano far toccare con mano i reparti non funzionati”.