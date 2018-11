Avellino Calcio Avellino, Sforzini trascina tutti: “Adesso viene il bello” 27 novembre 2018

di Claudio De Vito – La fuga del tir Sforzini con il difensore dell’Ostiamare Martorelli aggrappato al rimorchio è rimasta impressa nella mente dei tifosi dell’Avellino letteralmente in delirio al gol del raddoppio. Il loro bomber è tornato dopo tre turni di stop e lo ha fatto alla sua maniera, trascinando la squadra e trascinandosi dietro il malcapitato diretto marcatore. Il sinistro a tu per tu, la rete che si gonfia, la corsa sotto il settore ospiti e infine l’urlo “com’è, com’è” reiterato col sorriso stampato in viso.

“E’ stata un’esultanza liberatoria, la prima cosa che mi è venuta in mente” ha spiegato l’ariete di Tivoli osannato in questi giorni sui social. Una liberazione da tante cose: l’infortunio, i dubbi sulla sua condizione fisica e il tabù trasferta che aveva imprigionato la squadra, vittima delle proprie incertezze.

“Ma adesso guai a mollare – ha avvertito Sforzini – veniamo da due vittorie e domenica abbiamo una grossa occasione in casa contro un avversario che fuori casa ha un buon rendimento. Noi dovremo essere accorti e non certo attendisti. A prescindere da tutto ciò, in casa nostra dovremo comandare noi il gioco. Adesso viene il bello – ha aggiunto – dobbiamo cercare di arrivare alla sosta con più punti possibili”.

I guai fisici sono alle spalle, sia quelli di un paio di anni fa sia quelli muscolari del recente passato. Sforzini vuole soltanto recuperare il tempo perduto. “Avellino per me rappresenta una grande chanche – ha sottolineato – quando ti chiama l’Avellino non guardi la categoria. E’ l’unica piazza che avrebbe potuto stimolarmi e farmi sentire vivo”. Una piazza che ultimamente si è fatta sentire contro Archimede Graziani: “Sinceramente non pensiamo alle polemiche – ha affermato l’attaccante – pensiamo piuttosto ad allenarci, Avellino è una piazza tosta nel bene e nel male”.

Stasera Mixed Zone sulla Web Tv di Irpinianews.

Torna questa sera alle 20 Mixed Zone, il format di approfondimento sportivo della Web TV di Irpinianews giunto alla sua quarta stagione.

Claudio De Vito in studio per analizzare il momento dell’Avellino reduce dal successo in trasferta sull’Ostiamare e ora proiettato alla scontro al vertice contro il Trastevere di domenica. Prima ancora, sabato, il calciomercato della Lega Nazionale Dilettanti aprirà i battenti e allora spazio agli aggiornamenti sulle trattative riguardanti il club biancoverde. Inoltre le parole di Ferdinando Sforzini tornato al gol domenica scorsa.

Il tutto naturalmente condito dagli spunti offerti dai commenti live dei tifosi alla diretta Facebook.

L’appuntamento fisso è alle 20 il martedì e il venerdì in diretta streaming su Irpinianews e Facebook sulle fanpage Irpinianews e Mixed Zone Irpinianews e nel gruppo ufficiale Mixed Zone Irpinianews. Dopo la diretta, le puntate saranno disponibili on demand su Irpinianews oltre che sui nostri canali social.