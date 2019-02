Avellino Calcio Avellino-SFF Atletico, le pagelle di Irpinianews 3 febbraio 2019

di Claudio De Vito – Torna il sorriso al Partenio-Lombardi dopo diciotto giorni di astinenza, anche se l’Avellino che ha battuto 1-0 l’SFF Atletico è stato convincente soltanto a tratti. De Vena timbra il suo quindicesimo cartellino stagionale (a segno in cinque delle sei gare del girone di ritorno), ma si lascia ipnotizzare da Galantini che gli nega l’approdo in vetta alla classifica marcatori. Sforzini svetta per servirlo, poi rovina tutto al triplice fischio partecipando alla caccia all’uomo.

Il solito devastante Tribuzzi crea i presupposti per il gol all’inizio e mette a dura prova la tenuta della traversa alla fine. Da Dalt non è in palla. Dondoni giganteggia e si procura anche il rigore. Se l’Avellino ha sofferto fino all’ultimo minuto nonostante la superiorità numerica c’è qualcosa che non va ancora alla perfezione. Bucaro è avvisato: a Lanusei servirà ben altro per impensierire la capolista.

Avellino-SFF Atletico 1-0, le pagelle.

Marcatori: 8′ pt De Vena.

Avellino (4-4-2): Viscovo 6; Betti 6, Morero 6, Dondoni 6.5, Parisi 6; Tribuzzi 7 (49′ st Dionisi sv), Matute 6 (39′ st Buono sv), Di Paolantonio 6, Da Dalt 5.5 (39′ st Ciotola sv); De Vena 6, Sforzini 4.5 (23′ st Gerbaudo 5.5).

A disp.: Lagomarsini, Mentana, Carbonelli, Omohonria, Pepe. All.: Bucaro 5.5.

SFF Atletico (3-4-3): Galantini 7; Di Emma 5.5 (1′ st Pompei 5.5), Campanella 6, Gagliardini 5.5; Cotani 6.5 (24′ st Rizzi 5), Ortenzi 6, Santarelli 6.5, Monti 6 (1′ st Colacicchi 6); Nanni 4, Tornatore 5 (40′ st Formilli sv), Tortolano 6 (25′ st Neri 5.5).

A disp.: Macci, Papaserio, Donnarumma, Karas. All.: Vigna 6.

Arbitro: Bertini di Lucca 6. Assistenti: Matera e Cleopazzo di Lecce.

Note: al 35′ st Galantini para un calcio di rigore a De Vena; espulsi al 34′ st Nanni per proteste e a fine gara Sforzini per condotta violenta; ammoniti 11′ pt Matute, 32′ st Pompei per gioco scorretto, 14′ pt Tortolano, 13′ st Sforzini per comportamento non regolamentare; angoli 9-2; recuperi 3′ pt e 5′ st.