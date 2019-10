Avellino Calcio Avellino, sei reti in amichevole: si delinea l’undici anti-Catanzaro 30 ottobre 2019

di Claudio De Vito. E’ stato un mercoledì intenso per l’Avellino alle prese con la preparazione in vista della trasferta di Catanzaro. Lupi in campo al mattino per la seduta che ha preceduto il test pomeridiano contro i dilettanti dell’FC Avellino, squadra militante nel torneo di Promozione. 6-0 il risultato in favore degli uomini di Ezio Capuano andati a segno due volte con Charpentier ed una con Di Paolantonio, Micovschi, Laezza ed Evangelista.

Il tecnico biancoverde ha dovuto fare a meno di Albadoro e Alfageme cosicché il partner di Charpentier in attacco è stato Micovschi. Una soluzione che potrebbe tornare utile dal 1′ sabato sera al “Ceravolo”. Out anche Morero in difesa. A centrocampo invece Capuano ha schierato De Marco e Rossetti ai lati di Di Paolantonio.

Karic ha trovato spazio nella seconda parte di gara e potrebbe giocarsi il posto di seconda punta con Micovschi qualora Capuano dovesse optare per una linea avanzata più leggera. Da domani mattina allenamenti blindati che, lontano da occhi indiscreti, consentiranno di intensificare le operazioni anti-Catanzaro. I giallorossi, dal canto loro, dovrebbero opporsi con il 3-4-1-2. Da valutare il recupero dell’ex di turno Carlo De Risio.