Avellino Calcio L’Avellino si scusa per i “sordomuti” di Novellino 24 marzo 2018

L’Avellino è intervenuto in serata con una nota di scuse dopo la bufera provocata dalla conferenza stampa di Walter Novellino. Il tecnico biancoverde ha infatti utilizzato più volte la parola “sordomuti” per etichettare alcuni giornalisti, come lui stesso ha precisato nel corso della presentazione pre-partita. Un termine evidentemente inappropriato che in giornata ha innescato la reazione, tra gli altri, dei Biancoverdi Insuperabili, il gruppo di tifosi disabili della Curva Nord.

“In merito alle dichiarazioni rilasciate questa mattina in conferenza stampa dall’allenatore Walter Novellino il quale riferendosi ad alcuni giornalisti ha utilizzato in maniera inopportuna la parola “sordomuti”, la società chiede pubblicamente scusa per quanto espresso dal tecnico” si legge nel comunicato diramato dal club biancoverde.