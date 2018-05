Avellino Calcio Avellino, scatta l’operazione Ascoli: i convocati per il ritiro anticipato 3 maggio 2018

di Claudio De Vito – L’Avellino ha sostenuto questa mattina l’ultimo allenamento in sede prima della partenza anticipata per le Marche. Lupi in ritiro a Colle del Tronto per preparare al meglio lo snodo salvezza di Ascoli: in serata l’arrivo a destinazione, domani invece la seduta di rifinitura in loco così da evitare qualsiasi tipo di distrazione dovuta al momento delicato.

Claudio Foscarini chiede ai suoi massima concentrazione dopo aver incassato la terza sconfitta nelle ultime quattro gare contraddistinte da un preoccupante digiuno del gol. Il tecnico trevigiano dovrà fare a meno dello squalificato Nicola Falasco e dell’infortunato Carlo De Risio, finito in infermeria al fianco di Simone Pecorini e Simone Rizzato. Riabilitato però Pierre Ngawa che si riprenderà il posto di centrale accanto a Marco Migliorini.

A sinistra spazio ad un altro rientrante, Riccardo Marchizza, con Lorenzo Laverone sul lato opposto a completare lo schieramento a quattro delle retrovie. Claudio Foscarini si affiderà al consueto 4-4-1-1 per tentare di avere la meglio sul classico 3-5-2 di Serse Cosmi. La mediana dovrebbe giovare nuovamente della grinta di Angelo D’Angelo, pronto a giocare con un’infiltrazione alla caviglia malandata pur di esserci accanto a Francesco Di Tacchio. L’alternativa è Federico Moretti già impiegato contro il Cittadella.

Sugli esterni i soliti Armando Vajushi e Salvatore Molina con Soufiane Bidaoui (in lista dopo un mese e mezzo abbondante) finalmente arruolato anche se soltanto come alternativa di lusso in panchina. Ancora nulla da fare invece per Bryan Cabezas, ai box per problemi muscolari che lo hanno reso un oggetto misterioso tendente al flop. Abbondanza nel reparto avanzato che proverà a sbloccarsi aggrappandosi al suo leader Luigi Castaldo, il quale ancora una volta dovrebbe essere supportato da Leonardo Morosini in crescita di condizione e rendimento.

La lista dei 21 convocati per la sfida con l’Ascoli:

Portieri: Casadei, Lezzerini, Radu.

Difensori: Kresic, Laverone, Marchizza, Migliorini, Morero, Ngawa.

Centrocampisti: D’Angelo, Di Tacchio, Gavazzi, Molina, Moretti, Wilmots.

Attaccanti: Ardemagni, Asencio, Bidaoui, Castaldo, Morosini, Vajushi.