Avellino Calcio Avellino, rompicapo Bucaro verso il Latina: “Ho il problema degli under” 22 dicembre 2018

di Claudio De Vito – Quattro squalificati, un uomo chiave in dubbio e i conti sulla formazione che ancora non tornato nella testa di Giovanni Bucaro. E’ una vigilia di tormenti per il tecnico biancoverde che vuol chiudere in bellezza il suo breve girone d’andata davanti al pubblico amico contro il Latina. Mancheranno Pizzella, Morero, Tribuzzi, Matute fermati dal giudice sportivo e Carbonelli ha la caviglia malandata: quanto basta per complicare il piano formazione.

“Dipende da Carbonelli, ci sono due-tre situazioni che valuterò oggi durante la rifinitura, ho il problema degli under” ha affermato il tecnico palermitano lanciando l’allarme sull’undici titolare. Il jolly romano classe 2000 proverà a stringere i denti per giocare nel tridente con Sforzini e Da Dalt. Ma se non dovesse farcela, il piano di emergenza più quotato prevederebbe l’inserimento di Ciotola al posto di Tribuzzi sull’esterno e quello di Mentana centralmente, con De Vena e Sforzini fuori entrambi. Tompte e lo Juniores Migliaccio, aggregato per l’occasione, le opzioni a gara in corso.

Chiusi invece i giochi negli altri reparti con Lagomarsini al rientro tra i pali. “Sono orientato verso il portiere esperto – ha spiegato Bucaro – abbiamo bisogno di più solidità ed esperienza dietro”. Davanti a lui agiranno Dionisi e Dondoni, gli esterni saranno Patrignani e Parisi. La mediana cambierà per due terzi con l’unica conferma incarnata da Di Paolantonio: Buono, “pronto per giocare” secondo il suo allenatore, e Gerbaudo scaldano i motori ai suoi lati.

Cambiano gli interpreti ma non il sistema di gioco. “Mi sono reso conto che certi calciatori si esaltano nel 4-3-3 – ha detto Bucaro – al di là della tattica però domani voglio una squadra cattiva. Sarà per noi la partita che può cambiarci il futuro – ha aggiunto – avrei preferito affrontare il Latina in un’altra situazione. Dovremo fare di tutto per portare a casa il bottino pieno”.

L’emergenza under è legata a doppio filo con il mercato invernale evidentemente non all’altezza. “Stiamo cercando di formare le coppie in tutti i ruoli – ha evidenziato – la squadra è un po’ disomogenea e non so perché sono state effettuate certe scelte. Ora però devo pensare al Latina”.

La probabile formazione dell’Avellino (4-3-3): Lagomarsini: Patrignani, Dionisi, Dondoni, Parisi; Buono, Di Paolantonio, Gerbaudo; Carbonelli, Sforzini, Da Dalt.