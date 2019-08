Avellino, rissa a bottigliate: un ferito in ospedale

di Andrea Fantucchio

Rissa a bottigliate nei giardinetti di piazza Kennedy ad Avellino, non lontano dallo stazionamento dei pullman. Un uomo è stato ricoverato presso l’ospedale Moscati. Indagini in corso da parte della sezione Volante della Questura, guidata dal vicequestore Elio Iannuzzi. Saranno proprio i poliziotti a dover far luce sull’episodio.

Stando a una prima ricostruzione, nella rissa sono stati coinvolti alcuni venditori ambulanti. Sconosciuto il motivo della lite, fra due gruppi di persone, che è poi degenerata. I poliziotti ascolteranno la persona che ha avuto la peggio. Proprio dalle sue dichiarazioni potrebbero arrivare elementi decisivi per incastrare i colpevoli. Altri accertamenti partiranno dalle immagini raccolte dalle telecamere della zona. Video che potrebbero rivelarsi determinanti per l’indagine.

Non è la prima volta che episodi simili accadono in Piazza Kennedy. I residenti e i commercianti, soprattutto in ore serali, hanno invocato più controlli.