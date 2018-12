Avellino Calcio Avellino, ripresa senza allenatore. Bucaro: questione di firma 4 dicembre 2018

di Claudio De Vito – L’Avellino è tornato a sudare senza allenatore 48 ore dopo il crollo casalingo con il Trastevere. Esonerato Archimede Graziani, e con lui il suo vice Maurizio Macchioni, il club biancoverde ha raggiunto l’intesa con Giovanni Bucaro dopo l’incontro in un hotel dell’hinterland nella tarda mattinata. Tuttavia il già ex tecnico dei lupi non può ancora firmare per motivi burocratici.

La società di Gianandrea De Cesare infatti vuol prima attendere l’espletamento delle pratiche per l’esonero di Graziani e poi procedere al nero su bianco. E naturalmente senza firma in calce all’accordo, il neo allenatore della Calcio Avellino non ha potuto dirigere la seduta pomeridiana. A farne le veci il preparatore atletico Pietro La Porta, superstite della precedente gestione tecnica insieme all’allenatore dei portieri Fabio Patuzzi.

Parte atletica e partitella per Santiago Morero e compagni a caccia di serenità in vista del rush finale del girone d’andata. Il k.o. interno con la capolista ha lasciato il segno provocando lo scossone in panchina e il conseguente stallo sul mercato. Domani dovrebbe essere il giorno giusto per l’ufficializzazione e la presentazione di Giovanni Bucaro. Poi via alle manovre di rafforzamento della squadra attesa dalla prima esterna sarda a Budoni.

