Avellino Calcio L’Avellino è già ripartito: Novellino si aggrappa ad Asencio 26 marzo 2018

Claudio De Vito – Il rientro a tarda notte da Vercelli con volo da Linate non ha evitato ai calciatori dell’Avellino la ripresa dei lavori questa mattina. Tutti in campo alle 10 perché giovedì sera sarà di nuovo campionato contro il Parma che farà tappa al Partenio-Lombardi per il turno pasquale. Tre gare in casa in dieci giorni circa: la salvezza passa per il fattore campo.

Alla seduta (prevalentemente di scarico) del mattino non c’era Walter Novellino a dirigere le operazioni. Il tecnico biancoverde ha partecipato alla cerimonia di premiazione della “Panchina d’Oro” tenuta a Coverciano (Massimiliano Allegri in A, Leonardo Semplici in B e Giovanni Stroppa in C i vincitori), delegando la supervisione dei lavori post Pro Vercelli al suo vice Eduardo Imbimbo. Walter Novellino tornerà ad allenare la squadra domani, ma prima di calcare il sintetico del Partenio-Lombardi dovrebbe tenersi un incontro con la dirigenza per fare il punto della situazione.

Oltre che con la società, il trainer di Montemarano dovrà intrattenersi anche con lo staff medico per l’aggiornamento del bollettino dell’infermeria. Domani si avrà un quadro più chiaro delle new entry con i cerotti, ma intanto è scontata contro i crociati di Roberto D’Aversa l’assenza di Davide Gavazzi vittima di un risentimento al flessore. Da monitorare anche la contusione alla mandibola di Santiago Morero e quella al collo del piede di Nicola Falasco. In più c’è da fare i conti con le condizioni di Ionut Radu che, dopo aver giocato con la Romania Under 21, è tornato alla base malconcio.

Ancora out Soufiane Bidaoui che potrebbe rientrare il 9 aprile contro il Perugia (lussazione alla spalla). Federico Moretti potrebbe essere convocato già con il Parma, mentre per Leonardo Morosini bisognerà attendere almeno la Pasquetta con il Bari per vederlo tra i convocati. Riccardo Marchizza è rimasto in Piemonte dove domani con l’Under 20 azzurra affronterà la Svizzera (ad Alessandria) e rientrerà nella giornata di mercoledì per essere a disposizione, seppur con le chance di giocare ridotte al lumicino.

Ma almeno un paio di buone notizie ci sono per Walter Novellino che potrà tornare a schierare in avanti Raul Asencio. L’attaccante spagnolo, squalificato negli ultimi 180′, dovrebbe prendere il posto di Matteo Ardemagni all’asciutto da quasi un girone (6 novembre a Perugia). L’altra è il recupero di Angelo D’Angelo in quello che dovrebbe essere ancora un 3-5-2.