Avellino ricorda Felice Mariani

Venerdì 13 dicembre alle 18,30 presso il Duomo di Avellino, dopo la Santa Messa in suffragio del dott. Felice Mariani, sarà presentato il libro “FELICE MARIANI Il medico della carità” scritto dalla moglie Rosanna Dattoli.

“È la struggente storia di un amore coniugale raccontato, in modo colloquiale, sul filo della memoria” cita l’on Gerardo Bianco che aprirà i lavori e che con il Mariani condivideva una sana amicizia e il paese natale, Guarda dei Lombardi. Al tavolo, accanto all’autrice, il dott. Renato Pizzuti, Manager dell’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” dove Mariani per anni ha prestato il suo servizio con professionalità e amore, il dott. Giuseppe Rosato, già presidente dell’Ordine dei Medici di Avellino e il dott. Antonio Severino, antropologo culturale. Chiuderà i lavori il Vescovo di Avellino Mons. Arturo Aiello. Modererà l’incontro la prof.ssa Mirella Napodano che, come ha scritto in quarta di copertina, ha avuto modo di conoscerlo e di apprezzare personalmente “quel costante donarsi alle persone nel momento della sofferenza” che “non era solo frutto della sua spiccata sensibilità professionale, ma la manifestazione di una coerenza assoluta ai valori etici e spirituali che lo animavano.”

Per desiderio della moglie il ricavato dei libri sarà donato in beneficenza.