Avellino Calcio Avellino-Rende, le ultime dopo la rifinitura: i convocati di Ignoffo 5 ottobre 2019

di Claudio De Vito. Rifinitura pomeridiana per l’Avellino che attende il Rende fanalino di coda. Lupi alle prese con assenze e acciacchi che costringeranno Giovanni Ignoffo a modificare l’undici di partenza. Fuori causa Diego Albadoro Silvio Petrucci, infortunati, e Julian Illanes out due giornate per squalifica.

Si rivedono invece tra i convocati dopo un mese Nermin Karic e Luca Palmisano che però non sono al meglio della condizione. In lista anche Gabriel Charpentier nonostante i problemi fisici accusati durante la settimana. Ecco allora che a guidare l’attacco sarà Luis Maria Alfageme come terminale avanzato del 4-3-3 mascherato di Giovanni Ignoffo.

A supportarlo sugli esterni saranno Claudiu Micovschi e Fabiano Parisi avanzato per l’occasione. In difesa chance per Fallou Njie accanto a Santiago Morero, con Giuliano Laezza spostato sulla fascia mancina. In mediana Marco Silvestri è in vantaggio su Simone De Marco per una maglia da titolare.

La probabile formazione dell’Avellino (4-3-3): Tonti; Celjak, Morero, Njie, Laezza; Silvestri, Di Paolantonio, Rossetti; Micovschi, Alfageme, Parisi.

La lista dei 20 convocati per la sfida con il Rende:

Portieri: Abibi, Pizzella, Tonti.

Difensori: Celjak, Laezza, Morero, Njie, Parisi, Zullo.

Centrocampisti: Carbonelli, De Marco, Di Paolantonio, Evangelista, Karic, Micovschi, Palmisano, Rossetti, Silvestri.

Attaccanti: Alfageme, Charpentier.