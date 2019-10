di Claudio De Vito. L’Avellino medita lo sgambetto alla prima della classe sulla scorta della cura rigenerante firmata Capuano che ha fruttato quattro punti contro altre due corazzate del campionato come Bari e Ternana. Servirà la gara perfetta al cospetto della Reggina dei record che sbarca in Irpinia imbattuta e col miglior attacco la cui massima espressione porta il nome di Corazza, capocannoniere del torneo a quota nove realizzazioni.

Tanta roba ma i biancoverdi sono intenzionati a far valere il fattore campo fin troppo poco determinante in questo primo scorcio di stagione con una sola affermazione all’attivo. Capuano deve fare ancora a meno di capitan Morero ed allora conferma il muro difensivo che ha retto l’urto della Ternana. In compenso c’è il recupero di Celjak che va a riprendersi la fascia destra favorendo lo spostamento di Micovschi nel ruolo di mezzala sinistra. Albadoro e Alfageme non sono al meglio: si va verso la soluzione offensiva inedita classe ’99 interpretata da Karic a sostegno dell’unica punta Charpentier.

In casa Reggina invece c’è da registrare il forfait dell’ultimo momento di Rivas, la cui assenza va ad aggiungersi a quelle di Bertoncini e Sounas. L’ex di turno Toscano dovrebbe optare per una sola novità rispetto alla gara con il Picerno, vale a dire l’inserimento di Bresciani sulla fascia mancina con il ritorno di Rolando sul lato opposto. Qualche chance di titolarità per Gasparetto che insidia Blondett. Bellomo giocherà un po’ più avanti rispetto alla linea dei centrocampisti per innescare il duo atomico Denis-Corazza. 275 i tifosi al seguito della formazione amaranto.

Avellino-Reggina, le probabili formazioni

Avellino (3-5-1-1): Tonti; Illanes, Zullo, Laezza; Celjak, De Marco, Di Paolantonio, Micovschi, Parisi; Karic; Charpentier.

A disp.: Pizzella, Abibi, Palmisano, Rossetti, Albadoro, Njie, Alfageme, Carbonelli, Evangelista, Silvestri, Petrucci. All.: Capuano.

Indisponibili: Morero.

Squalificati: nessuno.

Ballottaggi: De Marco-Rossetti 55%-45%.

Reggina (3-4-1-2): Guarna, Loiacono, Blondett, Rossi; Rolando, Bianchi, De Rose, Bresciani; Bellomo; Denis, Corazza.

A disp.: Lofaro, Farroni, Marchi, Salandria, De Francesco, Paolucci, Reginaldo, Doumbia, Gasparetto, Garufo, Rubin. All.: Toscano.

Indisponibili: Bertoncini, Rivas.

Squalificati: Sounas.

Ballottaggi: Blondett-Gasparetto 55%-45%, Bresciani-Garufo 55%-45%.

Arbitro: Gariglio di Pinerolo. Assistenti: Gualtieri di Asti e Massimino di Cuneo.