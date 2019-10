Avellino-Reggina 1-2, le pagelle di Irpinianews

di Claudio De Vito. L’Avellino cede il passo di misura ad una Reggina letale con Denis nella ripresa. Inutile il timbro di Charpentier che ci ha preso gusto di testa per la quinta marcatura stagionale, la quarta consecutiva. Perfetta per lui l’assistenza di Micovschi rigenerato dal cambio di ruolo nella ripresa. Tonti fa la frittata cancellato il precedente intervento in uscita bassa su Reginaldo. Celjak e Parisi troppo nervosi. Rossetti è sfortunato, Karic vorrebbe spaccare il mondo ma non incide. Albadoro, troppo statico, per poco non sorprende Guarna dalla distanza. Fallito il piano per fermare anche la Reggina: Capuano stava per riuscirci con il solito Avellino battagliero e ben disposto in campo.

Avellino-Reggina 1-2, le pagelle

Marcatori: 19′ e 24′ st Denis, 27′ st Charpentier.

Avellino (3-5-2): Tonti 5; Illanes 6, Zullo 6, Laezza 6; Celjak 5.5, De Marco 6 (25′ st Rossetti 6), Di Paolantonio, Micovschi 6, Parisi 5.5 (1′ st Karic 5.5); Charpentier 6.5, Albadoro 5.5 (25′ st Alfageme 5.5).

A disp.: Pizzella, Abibi, Palmisano, Njie, Carbonelli, Evangelista, Silvestri, Petrucci. All.: Capuano 6.

Reggina (3-4-1-2): Guarna 6.5, Loiacono 6.5, Blondett 6.5, Rossi 6.5; Garufo 6.5, Bianchi 6.5 (36′ st Gasparetto sv), De Rose 6.5 (13′ st Salandria 6), Rolando 5.5; Bellomo 5.5 (1′ st De Francesco 6.5); Corazza 5 (1′ st Doumbia 6), Reginaldo 6 (9′ st Denis 7.5).

A disp.: Lofaro, Farroni, Marchi, Paolucci, Bresciani, Rubin. All.: Toscano 6.

Arbitro: Gariglio di Pinerolo 4. Assistenti: Gualtieri di Asti e Massimino di Cuneo.

Note: ammoniti 16′ pt Celjak, 26′ pt Parisi, 39′ pt Blondett per gioco scorretto, 24′ st Zullo per comportamento non regolamentare, 37′ pt Capuano, 44′ pt Toscano per proteste, spettatori 4.524 (275 ospiti), abbonati 2.952, incasso 15.850 euro, angoli 5-2, recuperi 0′ pt e 3′ st.