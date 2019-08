Ragazzo inveisce contro i passanti a San Ciro: fermato

di AnFan

La polizia, questa mattina, ha fermato un giovane cittadino extracomunitario davanti alla Chiesa di San Ciro, ad Avellino, nei pressi di viale Italia. Il giovane – secondo la ricostruzione degli agenti – continuava a inveire contro i passanti. (La foto è di archivio)

Così è stato necessario l’intervento di due pattuglie della sezione Volante. I poliziotti, con non poca fatica, sono riusciti a tranquillizzare il ragazzo. E’ stata chiamata sul posto anche l’ambulanza, in via precauzionale. Si valuta se applicare al giovane il trattamento sanitario obbligatorio.

In mattinata la polizia è dovuta intervenire anche davanti al tribunale di Avellino. Gli agenti hanno supportato i vigili urbani per fermare un ragazzo del napoletano. Il giovane ha dato in escandescenze dopo essere stato fermato, con due amici, nei pressi del Postamat che si trova a due passi dal palazzo di giustizia. Alla fine, anche in quel caso, le forze di polizia sono riuscite a fermare a tranquillizzare il sospettato.