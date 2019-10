Avellino Avellino scende in piazza a sostegno del popolo curdo 11 ottobre 2019

Riceviamo la nota a sostegno del popolo curdo:

Con il popolo curdo – Avellino 12 ottobre 2019 , ore 17.30 Piazza Libertà

L’amministrazione autonoma democratica Curda del nord – est della Siria (DASA) ha garantito la sicurezza tra il confine turco – Siriano settentrionale e orientale. Le forze democratiche siriane durante i colloqui tra la DASA e lo stato turco, mediati dall’amministrazione statunitense, hanno garantito e lavorato nella regione per una pace duratura. Con Il ritiro delle truppe il presidente degli Stati Uniti, Trump ha violato l’accordo negoziato, abbandonato i Curdi e destabilizzato la coesistenza in Siria; spianando la strada ad Erdogan ed al suo regime totalitario e persecutorio verso le minoranze. Piu’ di 11.000 donne e uomini delle forze di sicurezza del nord – est della Siria hanno liberato la regione dall’ISIS proteggendo i popoli. L’invasione della regione da parte dell’esercito turco, sotto il nome di operazione “primavera di speranza” gia’ iniziata, sta permettendo la riorganizzazione dell’ISIS, pericolo vero per tutto il Medio Oriente, l’Europa ed il mondo. La guerra di occupazione turca e’ un attacco contro le liberta’, la coesione tra popoli e la democrazia. Per queste ragioni sollecitiamo la societa’ civile Irpina a mobilitarsi contro L’invasione turca, stimoliamo altresi le forze di governo italiane a reagire con atti politici contro l’ennesimo genocidio, per la democrazia e la pace.

No invasione!No pulizia etnica!

No rinascita ISIS!

OCALAN Libero,

no alla vendita di armi italiane alla Turchia,

no guerre si pace!

Aderiscono e promuovono: Cgil Avellino, Usb Avellino, Anpi, Arci, Comunita’ Accogliente, Controvento, Avellino prende parte, Comitato no eolico selvaggio, Salviamo la Valle del Sabato, Giuristi democratici, S.O.M.A., Libera “associazione contro le mafie, Partito della Rifondazione Comunista, Giovani Comunisti Irpini,Amalio Santoro consigliere comunale “Sì puo’ , Massimo Vietri “Terrafuoco Avellino”, Franco Festa scrittore, Ugo Santinelli sociologo, Michela Arricale Giuristi democratici, Franco Mazza medico, Maria Cristina Galasso docente, Mario Barbarisi direttore “Il Pontenews” , Giovanni Sarrubbi direttore “Il dialogo” , Gianni Ferraro P.c.l.