Avellino-Parma 1-2, Novellino: “Non siamo allo sbando”

Claudio De Vito – Walter Novellino mastica amaro consapevole in cuor suo che la società sta riflettendo sulla sua panchina. Intanto però l’Avellino affonda dopo la sconfitta con un Parma che ha passeggiato nei primi minuti.

“Abbiamo sbagliato i primi sette – ha spiegato il tecnico biancoverde – per il resto non mi sento di dire che la squadra non abbia giocato, dopo il 2-0 abbiamo costruito. Non ho preparato una partita di contenimento – ha aggiunto – abbiamo avuto un approccio sbagliato che ha cambiato le cose. L’allenatore conta fino a un certo punto se si sbagliano le posizioni su un calcio d’angolo. Ognuno deve assumersi le proprie responsabilità. Un allenatore è abituato a convivere con certe sconfitte”.

E con le conseguenziali scelte del club in momenti così critici. “La società è libera di fare ciò che ritiene più opportuno – ha affermato a proposito di un possibile esonero – salverò l’Avellino, non ho dubbi e mi ritengo un allenatore bravo come ho dimostrato dopo i primi dieci minuti – ha proseguito stizzito Walter Novellino – sono sereno ma devo convivere con i risultati, non è un Avellino allo sbando, dobbiamo credere più in noi stessi”.