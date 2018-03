Avellino-Parma, le probabili formazioni

Claudio De Vito – Il tour de force di Pasqua inizia questa sera per l’Avellino chiamato a rispondere presente sia con il Parma che nel recupero di Pasquetta con il Bari per evitare di sprofondare nelle sabbie mobili della classifica. L’acuto nell’anticipo dell’Ascoli proprio ai danni dei galletti ha confermato – qualora ce ne fosse ancora bisogno – che le dirette concorrenti per la salvezza sono vive e per nulla rassegnate ai rispettivi destini. L’avversario del Giovedì Santo non è certo dei più abbordabili ma i biancoverdi devono scuotersi per riportare entusiasmo all’ambiente e, appunto, dare ossigeno alla propria classifica.

Per farlo, Novellino ha in mente il ritorno al marchio di fabbrica del 4-4-2 con un turnover in parte forzato e in parte dettato da mere scelte tecniche. In difesa Ngawa fa il centrale accanto a Kresic, mentre Rizzato si riprende la fascia sinistra con Laverone posizionato a destra. A centrocampo spazio a Moretti, ok dopo un mese di stop, con Di Tacchio per dare maggiore respiro alla manovra. Sugli esterni la spinta di Molina e Cabezas incaricati di supportare ai lati Asencio e Castaldo. In base a questo disegno tattico e di interpreti pagherebbero capitan D’Angelo e Ardemagni. Il 3-4-1-2 con Molina a supporto delle punte non è però da escludere. Lupi in campo con la forza: l’ultima volta di Giovedì Santo finì 1-0 contro un’altra emiliana, il Modena, con gol decisivo di Zito il 2 aprile 2015.

Il Parma giunge al Partenio-Lombardi forte della rimonta di forza sul Foggia e dei recuperi – uno per reparto – di Insigne, Munari e Iacoponi. Quest’ultimo dovrebbe far rifiatare capitan Lucarelli al centro della retroguardia, mentre Munari è pronto a rilevare Vacca in cabina di regia con Dezi e Scavone confermati come mezzali. Insigne al rientro ma non certo del posto perché Siligardi ha squillato domenica al “Tardini”. Più probabile invece l’avvicendamento tra Baraye e Di Gaudio alla sinistra della prima punta: anche qui è ballottaggio con Calaiò in vantaggio su Ceravolo.

Le probabili formazioni di Avellino-Parma:

Avellino (4-4-1-1): Lezzerini; Laverone, Ngawa, Kresic, Rizzato; Molina, Moretti, Di Tacchio, Cabezas; Castaldo; Asencio.

A disp.: Casadei, Pecorini, Marchizza, Migliorini, Vajushi, D’Angelo, Ardemagni, Falasco, Morero, Morosini, De Risio, Wilmots. All.: Novellino.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Bidaoui, Gavazzi, Iuliano, Lasik, Radu.

Ballottaggi: Laverone-Pecorini 60%-40%, Kresic-Migliorini 60%-40%, Moretti-D’Angelo 55%-45%, Asencio-Ardemagni 60%-40%.

Parma (4-3-3): Frattali; Gazzola, Di Cesare, Iacoponi, Gagliolo; Dezi, Munari, Scavone; Siligardi, Calaiò, Baraye.

A disp.: Nardi, Vacca, Lucarelli, Mazzocchi, Frediani, Anastasio, Barillà, Insigne, Di Gaudio, Ceravolo, Sierralta. All.: D’Aversa.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Ciciretti, Da Cruz, Scozzarella.

Ballottaggi: Iacoponi-Lucarelli 55%-45%, Munari-Dezi 55%-45%, Siligardi-Insigne 55%-45%, Calaiò-Ceravolo 55%-45%, Baraye-Di Gaudio 55%-45%.

Arbitro: Martinelli di Roma 2. Assistenti: Cangiano di Napoli e Mastrodonato di Molfetta. Quarto uomo: Garofalo di Torre del Greco.