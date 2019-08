Avellino, notte d’autore: c’è Ghemon al Corso

Avellino si regala una notte di grande musica dopo le celebrazioni del giorno di Ferragosto dedicate alla Madonna dell’Assunta. Ieri la processione e a seguire lo spettacolo di fuochi pirotecnici hanno scandito la giornata di festa come da trazione.

Questa sera invece alle 21 in Corso Vittorio Emanuele sul palco salirà Ghemon, l’artista avellinese che a Sanremo ha incantato con il brano Rose Viola. L’esibizione del rapper irpino sarà preceduta da uno spettacolo di trampolieri e dagli Atomic Love Disorder.

Avellino si prepara ad un’altra serata di grandi appuntamenti con il dispositivo per il traffico ad hoc previsto dalla Polizia Municipale. Dalle 19 fino al termine del concerto divieto di sosta, circolazione e fermata (tranne per i residenti) in via De Concilis, viale Italia (da via Marconi a via De Conciliis) e via Fratelli del Gaudio.