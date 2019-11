Avellino, nascondeva 100 grammi di marijuana nella libreria di casa: arrestato 23enne. Ad operare, i carabinieri della sezione radiomobile del capoluogo irpino, insieme ai colleghi in borghese dalla sezione operativa che si sono presentati presso l’abitazione del giovane, il quale ha tentato di convincere i militari di non proseguire nella loro attività. E come prova della sua “buona fede”, ha detto di detenere solo un piccolo quantitativo di marijuana per uso personale che ha subito consegnato alle forze dell’ordine.

Ma i carabinieri, non credendo a quelle parole, hanno proseguito il controllo che permetteva di rinvenire all’interno di una libreria circa un 100 grammi di marijuana nascosti in contenitori, sottoposti a sequestro insieme ad una modica quantità di hashish e a numerosi semi di canapa indiana nonché a due grinder e ad altro materiale utile per il confezionamento delle dosi. L’arrestato è stato sottoposto ai domiciliari.