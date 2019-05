Avellino Calcio Avellino, Musa miglior ds della LND: la dedica è per Alberani 28 maggio 2019

Serata di gala ieri per Carlo Musa premiato a Roma come miglior direttore sportivo della Lega Nazionale Dilettanti al termine della stagione 2018/2019. Il diesse della Calcio Avellino ha postato su Facebook i ringraziamenti per il riconoscimento ricevuto, dedicandolo a Nicola Alberani che lo scelse in sede di costruzione della società di calcio nata ad agosto.

“Onorato di aver ricevuto il premio Adicosp tra tanti colleghi preparati della Lnd.

Tanti i ringraziamenti per questo riconoscimento: alla mia famiglia che mi ha permesso di studiare e di aggiornarmi sotto tutti gli aspetti;

all’Asd Aranova nella persona di Andrea Schiavi che 7 anni fa mi ha permesso di iniziare a muovere i primi passi in questo mondo;

alla Sidigas e la società Avellino Calcio in ogni suo componente dai dirigenti/collaboratori, allo staff tecnico e medico per finire ai calciatori per il percorso fatto in questa stagione ancora da terminare;

a tutti i compagni di viaggio finora incontrati in questo percorso calcistico partito dall’età di 5 anni;

alla giuria che mi ha eletto;

a tutti i direttori dai quali continuo a “rubare” ogni giorno e ai quali chiedo sempre tanti consigli.

Lo dedico a Nicola Alberani, al mio angelo custode e a tutti i direttori sportivi, soprattutto giovani, mossi da tanta voglia e passione, che ogni giorno si impegnano per raggiungere il loro sogno.

Pubblicamente ci tengo a ringraziare Michele Punzi e Vincenzo Palluzzi per avermi trasmesso un valore in anni diversi in un mondo pieno di invidie e gelosie: la condivisione del sapere e non potevo ricevere regalo più grande”.