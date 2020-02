Avellino, motorino incendiato: pista dolosa

di AnFan – Motorino incendiato questa notte, 22 febbraio 2020, in via Fricchione non lontano dal parcheggio del teatro Gesualdo di Avellino. Il mezzo, danneggiato dal rogo, appartiene a un ragazzo della zona. I vigili del fuoco hanno sedato le fiamme e contenuto le fiamme, mettendo in sicurezza la zona.

Gli agenti della polizia hanno ascoltato il proprietario del motorino e sono in cerca delle immagini raccolte dalle telecamere di sorveglianza pubbliche e private. I caschi rossi, con i primi rilievi, hanno accertato la dinamica dolosa del rogo.

Un episodio inquietante che arriva a pochi giorni da un fatto simile. In centro città era stata incendiata l’auto che apparteneva a una donna, che abita non lontano da Parchetto Santa Rita, terminal dei bus che partono per Salerno. Anche in quel caso è stata accertata la pista dolosa.