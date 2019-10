Avellino Calcio Avellino, Morero ancora ai box. Domani le prove generali anti-Catanzaro 29 ottobre 2019

di Claudio De Vito. L’Avellino ha ripreso ad allenarsi dopo un giorno di riposo utile a smaltire le fatiche accumulate durante il tour de force. All’orizzonte c’è la trasferta di Catanzaro contro una squadra che non vince da quattro partite (tre sconfitte di fila e un pareggio). Nel corso della settimana Ezio Capuano si aspetta di recuperare a pieno regime gli acciaccati dell’ultimo periodo.

Oggi però Vedran Celjak e Gabriel Charpentier sono stati costretti a fermarsi in via precauzionale. Il difensore croato e l’attaccante francese saranno regolarmente in campo domani, quando i biancoverdi sosterranno un allenamento a porte chiuse al mattino ed un test aperto al pubblico alle 15 contro l’FC Avellino militante nel torneo di Promozione.

Non ci sarà invece Santiago Morero che salterà l’esterna in terra calabrese per poi provare a tornare disponibile per i sedicesimi di coppa contro la Cavese, match in programma mercoledì 6 novembre alle 20.30. Chi passa incontra la Ternana o la Fermana agli ottavi. Al “Ceravolo” di conseguenza il terzetto difensivo sarà lo stesso degli ultimi 180′. Nermin Karic e Matteo Rossetti invece scalpitano per un posto in mezzo al campo, oppure a supporto dell’attaccante da parte dello svedese che può interpretare il ruolo di seconda punta al pari di Claudiu Micovschi.