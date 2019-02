Avellino Calcio Avellino-Monterosi, donne e Under 16 allo stadio a metà prezzo 20 febbraio 2019

“Uno stadio in rosa” è l’iniziativa promossa dalla Calcio Avellino SSD in occasione della gara di domenica (fischio d’inizio alle 14.30) contro il Monterosi al Partenio-Lombardi.

In quello che è anche il mese della giornata mondiale contro il cancro, il club vuole favorire ulteriormente la partecipazione del suo pubblico femminile, appassionato e competente, e per farlo ha applicato una scontistica che prevede la riduzione del 50% per i settori Curva Sud e Tribuna Terminio.

Ma la promozione sarà estesa anche agli Under 16 in modo da abbracciare più fasce di pubblico possibili e farne cornice per la squadra di Giovanni Bucaro.

Questi i prezzi dei tagliandi:

– Tribuna Montevergine Centrale: 25 euro,

– Tribuna Terminio: 12 euro, donne ed Under 16: 6 euro,

– Curva Sud: 8 euro; donne ed Under 16: 4 euro.

Per usufruire della promozione sarà necessario esibire un documento di riconoscimento presso la biglietteria dello stadio Partenio-Lombardi e presso i punti vendita Vivaticket autorizzati. La biglietteria rispetterà i seguenti orari: da oggi fino a sabato dalle 16 alle 19. Domenica invece dalle 10.30 fino al fischio d’inizio della gara.