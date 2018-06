Avellino Calcio Avellino, Marcolini subito all’opera: blitz ad Ariano Irpino 15 giugno 2018

Michele Marcolini non vede l’ora di iniziare a far parlare il campo nella sua nuova esperienza sulla panchina dell’Avellino. Il tecnico di Savona è smanioso di misurarsi con la nuova realtà e così, dopo la presentazione di questa mattina e il pranzo in compagna di dirigenti e staff tecnico, si è recato ad Ariano Irpino per saggiare terreno di gioco e strutture del ritiro precampionato.

Un impatto positivo con l’arena “Pietro Mennea” per il neo allenatore biancoverde che si è recato anche all’Hotel Incontro per valutare a 360 gradi la logistica. Il ritiro potrebbe scattare lunedì 16 luglio con pre-ritiro in sede al Partenio-Lombardi davanti ai tanti tifosi curiosi di vedere all’opera l’Avellino 2018/2019. Michele Marcolini tornerà lunedì tra i banchi di Coverciano per le ultime lezioni del corso per diventare allenatore di prima categoria.