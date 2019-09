Attualità Avellino, l’Esercito e la città si allenano insieme: appuntamento a Piazza Libertà 3 settembre 2019

L’Esercito e la città di Avellino si allenano insieme.

Il prossimo 6 settembre, con partenza da Piazza della Libertà, si effettuerà l’allenamento di corsa a passo libero “ALLENAMENTO AUTOGESTITO DI CORSA ”.

L’evento, promosso dal Comando Forze Operative Terrestri di Supporto in Verona e organizzato dal 232° Reggimento Trasmissioni con il patrocinio del Comune di Avellino, è aperto a tutti ed è finalizzato a consolidare i rapporti fra la cittadinanza locale ed i militari dell’Esercito Italiano.

L’appuntamento è alle ore 08:30 in Piazza della Libertà in Avellino. Il 232° Reggimento organizzerà un percorso di allenamento di 5 km oltre all’allestimento di un Tatami per una dimostrazione di allenamento al Metodo di Combattimento Militare.

L’ iniziativa si svolgerà per la prima volta e contemporaneamente in 27 città italiane, da Bolzano a Palermo, sedi dei comandi dipendenti dalle Forze Operative Terrestri di Supporto, in collaborazione con Enti locali e associazioni sportive e vedrà la partecipazione di circa 10.000 tra militari e civili.