Avellino Calcio Avellino-Latina, le pagelle di Irpinianews 23 dicembre 2018

di Claudio De Vito – L’Avellino deve ringraziare un difensore, Dondoni, per il pareggio acciuffato per i capelli contro il Latina. Con le polveri bagnate in attacco, è lui il goleador di giornata tra le fila biancoverdi anche se sempre un suo errato disimpegno difensivo spalanca le porte al rigore nerazzurro provocato da un intervento in ritardo di Dionisi. De Vena è costretto a sacrificarsi in un ruolo non suo largo nel tridente, prima a destra e poi a sinistra.

Mentana si danna, subisce contatti proibiti in area ma non viene premiato dall’arbitro. Senza Matute, il centrocampo fa fatica in tutti i suoi effettivi. Tompte dovrebbe spaccare la partita ma è troppo indolente. Una partita difficile già in sede di preparazione per Bucaro per via delle assenze. La sua scelta, che non ha pagato, è ricaduta su Mentana centravanti e De Vena sulla fascia. Ma con la penuria di under, sia a livello qualitativo che quantitativo, era difficile fare meglio.

Avellino-Latina 1-1, le pagelle.

Marcatori: 40′ pt rig. Cittadino, 35′ st Dondoni.

Avellino (4-3-3): Lagomarsini 6; Patrignani 5.5, Dionisi 5.5, Dondoni 6 (48′ st Capitanio sv), Parisi 6; Da Dalt 5.5, Di Paolantonio 5.5 (24′ st Sforzini 5.5), Carbonelli 5.5 (46′ pt Buono 5); De Vena 5.5, Mentana 6 (13′ st Tompte 4.5), Ciotola 5 (1′ st Gerbaudo 5.5).

A disp.: Longobardi, Mithra, Omohonria, Migliaccio. All.: Bucaro 6.

Latina (4-3-3): Guiddo 5.5; Galasso 6, Ranellucci 5.5, Manes 6, Quagliata 6; Barberini 6.5, Cittadino 6.5, R. De Martino 6; Atiagli 4.5 (4′ st Merlonghi 6), Fontana 5.5 (30′ st Sanna sv), Masini 5.5 (22′ st Minicucci 5.5).

A disp.: Maltempi, Pesce, Maiorano, Caternicchia, S. De Martino, Begliutti. All.: Di Napoli 6.

Arbitro: Caldera di Como 4. Assistenti: D’Angelo e Brizioli di Perugia.

Note: ammoniti al 33′ pt Quagliata, al 36′ st Dondoni, al 34′ st Barberini per gioco scorretto, al 29′ st Guiddo, al 47′ st Gerbaudo, al 33′ st Minicucci per comportamento non regolamentare; angoli 6-1; recuperi 1′ pt e 5′ st.