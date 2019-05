Avellino Calcio Avellino-Lanusei a Rieti: la nota ufficiale con tutte le disposizioni 9 maggio 2019

Ecco la nota della Calcio Avellino SSD sullo spareggio contro il Lanusei:

“Lo spareggio tra Calcio Avellino SSD e ASD Lanusei Calcio si disputerà allo Stadio “M.Scopigno” di Rieti domenica 12 maggio alle ore 15.00.

A seguito delle disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti, la Calcio Avellino SSD informa che per i tifosi biancoverdi saranno a disposizione 3000 biglietti per il settore “Tribuna Vallesanta” al prezzo di 10,00 euro ciascuno. I biglietti, nominativi e non cedibili, potranno essere acquistati esclusivamente presso i punti vendita autorizzati del circuito G02. L’ingresso è gratuito fino all’età di 14 anni.

La prevendita dei biglietti terminerà sabato 11 maggio alle ore 19.00 e non sarà assolutamente possibile acquistare biglietti allo Stadio. I punti vendita autorizzati per la Provincia di Avellino sono i seguenti: Official Store (Avellino); Tabaccheria Romano (Solofra); Ds Service (Mirabella Eclano); Bar Atlantic (Montoro); New Italgiochi (Avellino); Bar Tabacchi Ercolino (Avellino); Bar Tabacchi Trivelli (Bisaccia); New Pold’s (Calitri); Tabacchi Citro (Mercato San Severino); Bar Lama (Montesarchio);

Si informa la tifoseria che eventuali striscioni non possono superare la dimensione di 3mq e devono avere reazione al fuoco di classe 2. Sono ammessi un numero massimo di 4 tamburi”.

Sarà possibile acquistare i tagliandi anche online su www.boxol.it con 1,66 euro di diritti di prevendita aggiuntivi.