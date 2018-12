Avellino Calcio Avellino, il Lanusei allunga. Bucaro con il dubbio Carbonelli 22 dicembre 2018

di Claudio De Vito – Avellino condannato a vincere. A maggior ragione dopo il successo odierno del Lanusei che nell’anticipo ha avuto ragione di misura della Lupa Roma grazie ad un gran gol su punizione di Pietro Ladu. Ha vinto anche il Monterosi (4-1 all’Ostiamare), ora terzo insieme al Latte Dolce che domani ospiterà il Trastevere nel big match di giornata, e allora la missione Latina diventa davvero di quelle da non fallire.

Giovanni Bucaro però deve guardare soprattutto in casa propria perché la formazione anti-Latina è complicata da mettere in piedi alla luce del poker di squalifiche e delle condizioni di Tommaso Carbonelli che sarà in forte dubbio fino all’ultimo. La rifinitura sostenuta nel pomeriggio al Partenio-Lombardi non ha consegnato sostanziali aggiornamenti in tal senso. Il diciottenne centrocampista romano ha dolore alla caviglia, ma proverà a stringere i denti.

Il suo allenatore ci spera perché altrimenti dovrebbe rinunciare in un solo colpo sia a Ferdinando Sforzini che ad Alessandro De Vena (il primo favorito sul secondo in caso di via libera per Carbonelli) nel ruolo di centravanti del tridente. Se Carbonelli non dovesse farcela infatti, al suo posto sull’esterno giocherebbe Nicola Ciotola e il peso centrale dell’attacco ricadrebbe sulle spalle del ’99 Luigi Mentana, con Franco Da Dalt inamovibile sul lato opposto.

Aggregato alla truppa per l’occasione lo Juniores Bartolomeo Pio Migliaccio (2001) che, al pari di Eleoenai Tompte, offre un’alternativa a Bucaro sull’esterno del tridente. In porta toccherà di nuovo a Ettore Lagomarsini, in difesa Matteo Dionisi si posizionerà al centro lasciando la corsia destra a Rocco Patrignani. In mediana infine spazio a Francesco Buono e al rientro di Matteo Gerbaudo come mezzali ai lati di Alessandro Di Paolantonio.

La probabile formazione dell’Avellino (4-3-3): Lagomarsini: Patrignani, Dionisi, Dondoni, Parisi; Buono, Di Paolantonio, Gerbaudo; Carbonelli, Sforzini, Da Dalt.

La lista dei 20 convocati per la sfida con il Latina:

Portieri: Lagomarsini, Longobardi (1999).

Difensori: Capitanio, Dionisi, Dondoni, Mithra, Omohonria (1999), Parisi (2000), Patrignani (1999).

Centrocampisti: Buono (1999), Carbonelli (2000), Da Dalt, Di Paolantonio, Gerbaudo.

Attaccanti: Ciotola, De Vena, Mentana (1999), Migliaccio (2001), Sforzini, Tompte (1999).

I risultati degli anticipi della diciannovesima giornata.

Lanusei-Lupa Roma 1-0

Monterosi-Ostiamare 4-1

Flaminia-Budoni 1-2

Castiadas-Vis Artena 1-4