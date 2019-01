Avellino Avellino, Laboratorio Jazz Poetry: appuntamento stasera nella chiesa del Carmine 11 gennaio 2019

Oggi pomeriggio alle 18,30 , presso la chiesa del Carmine di Avellino, ci sarà il laboratorio Jazz Poetry “TurnTable da Langston Hughes a Jack Kerouac , da Robert Burns ai giorni nostri”.

I versi sono di Domenico Cipriano ; Paola Primaverile alla voce ; Bob Godas batteria e tastiera Roli ; Antonio Iacuzio trombone ; Paolo Godas basso elettrico e loop station . Ingresso libero. E’ prevista la partecipazione del pubblico attraverso la lettura di versi tratti dall’ode ” La consegna dell’ Haggis” di Robert Burns.

“Quando il direttore artistico della rassegna Winter open Art, il maestro Di Capua, mi ha comunicato l’inserimento del progetto nella rassegna stessa, ho subito capito l’opportunità che si presentava e ho partecipato con grande entusiasmo2 dice Paolo Godas.

Il progetto Turntable è un punto evolutivo che prende spunto da numerose esperienze artistiche degli ultimi anni. Dall’esperienza ultra decennale free dei SinjarmaJazz ai progetti Jazz Poetry condivisi con Domenico Cipriano e rappresentati ultimamente in varie parti d’ Italia , alle recenti sessioni di musica creativa con il progetto SLIC, nasce il progetto “ TurnTable “. La scintilla che ha messo in moto tutto è stata certamente l’ultima esperienza in compagnia degli artisti di “ Sentieri Periferici” . La collaborazione con persone validissime , scrittrici, attrici, ballerine mi ha convinto che era giunto il momento in cui “TurnTable” poteva prendere vita.

In effetti l’idea non è nuova, prende le mosse dall’incredibile esperienza umana ed artistica di “ KnockOver”. Numerose forme d’arte, se non tutte, attraverso grosse motivazioni sociali e creative, generano attraverso gli artisti stessi incontri che di per sé sono vere performance , esperienze che attraversano tanto il pubblico quanto gli artisti.

Il progetto “TurnTable” quindi assume vita propria, alimentandosi di volta in volta della partecipazione di tutti. Dietro c’è sempre un intenso lavoro di studio e di ricerca ed è solo una parte dell’insieme , artisti, scrittori, persone, quasi tutti irpini ed irpine, che generano moderni eventi, coinvolgenti per tutti e per tutto il tempo delle performance.